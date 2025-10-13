Da femminista radicale a ministra anti-aborto | chi è Eugenia Roccella al centro delle polemiche per le sue frasi su Auschwitz

Eugenia Maria Roccella ha compiuto uno dei percorsi politici più controversi e paradossali della Repubblica italiana. Nata a Bologna il 15 novembre 1953, figlia del politico Franco Roccella, fondatore del Partito Radicale, e della pittrice e femminista Wanda Raheli, oggi ricopre il ruolo di ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità nel governo Meloni. Un incarico che suona come un’ironia della storia per chi conosce le sue origini politiche. Negli anni Settanta, Roccella era infatti una delle voci più autorevoli del movimento femminista italiano. A soli 18 anni entra nel Movimento di liberazione della donna, diventandone leader durante gli studi universitari alla Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

