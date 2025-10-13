Da don Giussani a sant’Agostino | l’itinerario di don Giacomo Tantardini alla Lumsa

Venerdì 17 ottobre alle ore 17,15 presso la LUMSA di Palermo, sarà presentato il libro “É bello lasciarsi andare tra le braccia del Figlio di Dio” curato, per l’Editrice Vaticana, da Massimo Borghesi che sarà presente all’evento. Fra i relatori anche Don Antonio Mancuso e Don Francesco Di Maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

