Da Bagnacavallo un messaggio di forza al femminile Melandri Gaudenzio al fianco di Lilt
Per il secondo anno consecutivo, l’azienda bagnacavallese Melandri Gaudenzio sostiene concretamente l’iniziativa nazionale Nastro Rosa di Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, attraverso la campagna di comunicazione “Da Donna a Donna”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La 25enne di Bagnacavallo è alla settima stagione nel massimo campionato, nuovo acquisti della Omag-Mt che giocherà a Cervia - Intervista a Sara Panetoni, 25enne di Bagnacavallo: la giocatrice di pallavolo farò la sua settima stagione di A1 con la Consolini Volley