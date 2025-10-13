Secondo torneo del Grand Slam of Curling in questa stagione che scatterà domani in Canada a Nisku. Stiamo parlando del Co-op Tour Challenge che vede al via anche le due compagini italiane tra maschile e femminile. Tra gli uomini spazio a Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), trionfatori dell’edizione del 2023. Al femminile invece presenti Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: da domani al via il Co-op Tour Challenge. Presenti anche le squadre italiane