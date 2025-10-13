Cultura tornano dal 19 ottobre i Brunch d’Artista

Firenze, 13 ottobre 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i Brunch d’Artista, in occasione della mostra dedicata al Beato Angelico, aperta al pubblico da settembre a Palazzo Strozzi. Gli incontri, in programma nella Terrazza Enoteca di Mercato Centrale Firenze i l 19 ottobre, 9 novembre e 11 gennaio 2026, si svolgeranno dalle 10 alle 12 e propongono un’esperienza che unisce cultura e convivialità. I partecipanti potranno gustare il brunch firmato Mercato Centrale Firenze in compagnia di un esperto d’arte che racconterà storie, aneddoti e curiosità sulla vita di Beato Angelico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

