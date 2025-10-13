Cultura tornano dal 19 ottobre i Brunch d’Artista
Firenze, 13 ottobre 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i Brunch d’Artista, in occasione della mostra dedicata al Beato Angelico, aperta al pubblico da settembre a Palazzo Strozzi. Gli incontri, in programma nella Terrazza Enoteca di Mercato Centrale Firenze i l 19 ottobre, 9 novembre e 11 gennaio 2026, si svolgeranno dalle 10 alle 12 e propongono un’esperienza che unisce cultura e convivialità. I partecipanti potranno gustare il brunch firmato Mercato Centrale Firenze in compagnia di un esperto d’arte che racconterà storie, aneddoti e curiosità sulla vita di Beato Angelico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cultura - tornano
“Varchi di stelle” a Moncioni, tornano vino e prodotti del territorio con arte, musica e cultura
A Figline e Incisa tornano "I sabato della cultura", tre giornate per scoprire i tesori nascosti del territorio
Gli anni ’80 tornano a vivere con i 45_giri: musica, passione e cultura nel Beneventano
A Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura tornano i libri al chilo: l’11 e 12 ottobre avrà luogo la terza edizione di Librokilo, l’evento che trasformerà ancora una volta la Sala del Munizioniere in un vivace mercato di storie, copertine e volumi in cerca di nuovi l Vai su Facebook
27-28 settembre tornano le #GEP, Giornate Europee del Patrimonio! Musei, monumenti e luoghi della cultura, pubblici e privati, aprono le porte con visite, convegni e iniziative speciali. Sabato sera ingressi straordinari a 1 €. Scopri il programma: https://cul - X Vai su X
Cultura, tornano dal 19 ottobre i “Brunch d’Artista” - Firenze, 13 ottobre 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i Brunch d’Artista, in occasione della mostra dedicata al Beato Angelico, aperta al pubblico da settembre a Palazzo Stroz ... Secondo msn.com
“I Colori del Gusto” tornano ad accendere Acireale (CT), l’evento enogastronomico torna dal 16 al 19 ottobre - Dopo il successo dello scorso anno, il centro storico della città barocca si prepara a ospitare la seconda edizione de “I Colori del Gusto”, l’evento che celebra le eccellenze culinarie e vitivinicole ... Lo riporta ilsicilia.it