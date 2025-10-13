Crunchyroll sottotitoli difettosi e il sospetto degli utenti | State usando l’intelligenza artificiale ed è subito scandalo

La stagione autunnale 2025 di Crunchyroll è iniziata con un imprevisto che ha scatenato una vera e propria rivolta digitale tra gli abbonati. Come riportato da ScreenRant, il problema è stato causato da sottotitoli con font sgraziati, typesetting visibilmente degradato e un’estetica complessiva che tradisce anni di standard qualitativi. Questo è ciò che gli utenti hanno trovato guardando le nuove serie anime sulla piattaforma. E mentre i titoli già in corso sembrano immuni dal problema, la community ha iniziato a porsi una domanda scomoda: Crunchyroll sta usando l’intelligenza artificiale per i sottotitoli? La speculazione è esplosa rapidamente sui social e nei forum dedicati agli anime. 🔗 Leggi su Screenworld.it

