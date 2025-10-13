E la storia millenaria di Crotone continua ad essere riconosciuta ogni qualvolta l’Italia è Paese che ospita le Olompiadi. Come nel 1960 quando, in occasione delle Olimpiade estive che si sono svolte a Roma, le strade di Crotone furono attraversate dalla fiaccola olimpica destinazione Roma, un riconoscimento per la sua millenaria storia, anche in occasione delle olimpiade invernale Milano Cortina 2026, la città di Pitagora sarà attraversata dalla Fiamma Olimpica. Tale scelta da parte della Fondazione Milano Cortina 2026. Il passaggio della Fiamma Olimpica è previsto per domenica 21 dicembre 2025 e rappresenta un’occasione di altissimo valore simbolico e promozionale per l’intera comunità crotonese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, la fiamma olimpica tornerà a brillare nelle strade cittadine come nel 1960