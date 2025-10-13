Cronisti minacciati già 81 casi nei primi sei mesi del 2025 Le tre regioni più ' pericolose'

AGI - Sono  81 gli episodi di intimidazione  nei confronti di  giornalisti  censiti nei primi sei mesi di quest'anno dall' Osservatorio cronisti minacciati  di Viminale, Fnsi e Ordine, il  76% in più  rispetto ai 46 episodi dello stesso periodo del 2024. Fra i dati del report emerge che il fenomeno delle  minacce nei confronti delle giornaliste, dopo aver visto una tendenziale diminuzione dei casi registrati nei primi semestri del periodo 2021-2024, registra un' inversione di tendenza, facendo registrare  20 episodi  nei primi sei mesi del 2025. A questi 20 - ricorda la Fnsi - vanno aggiunti  46 episodi  di cui sono stati vittime colleghi uomini, mentre  15 sono stati i casi registrati contro redazioni giornalistiche, troupe non meglio specificate o relativi a minacce generiche rivolte alla figura del giornalista (ad esempio striscioni esposti durante eventi sportivi). 🔗 Leggi su Agi.it

