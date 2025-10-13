AGI - Sono 81 gli episodi di intimidazione nei confronti di giornalisti censiti nei primi sei mesi di quest'anno dall' Osservatorio cronisti minacciati di Viminale, Fnsi e Ordine, il 76% in più rispetto ai 46 episodi dello stesso periodo del 2024. Fra i dati del report emerge che il fenomeno delle minacce nei confronti delle giornaliste, dopo aver visto una tendenziale diminuzione dei casi registrati nei primi semestri del periodo 2021-2024, registra un' inversione di tendenza, facendo registrare 20 episodi nei primi sei mesi del 2025. A questi 20 - ricorda la Fnsi - vanno aggiunti 46 episodi di cui sono stati vittime colleghi uomini, mentre 15 sono stati i casi registrati contro redazioni giornalistiche, troupe non meglio specificate o relativi a minacce generiche rivolte alla figura del giornalista (ad esempio striscioni esposti durante eventi sportivi). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cronisti minacciati, già 81 casi nei primi sei mesi del 2025. Le tre regioni più 'pericolose'