Crollo di calcinacci e danni ai locali interni | chiusa e transennata la Torre Carlo V

13 ott 2025

Transito pedonale interdetto, in tutta l'area antistante alla Torre Carlo V e assoluto divieto d'uso dei locali dello storico edificio che aveva lo scopo di presidiare la costa Agrigentina da possibili invasioni saracene. Decisione presa, dal Comune, dopo l'intervento dei vigili del fuoco che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

