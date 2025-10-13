Calo netto dell’affluenza alle urne anche in provincia di Grosseto. Il dato fatto registrare complessivamente in tutta la Toscana si riscontra sostanzialmente anche in Maremma, che alle 23 di ieri era del 32,09% (dato parziale mancavano ancora sei comuni) rispetto al 42,70% del 2020. Ma ci sono stati anche comuni in cui il calo è stato più netto della media provinciale attorno al 10 per cento. A Follonica è stato infatti di oltre il 10% passando da 47,86% del 2020 al 33,33% di ieri con un crollo vertiginoso. Situazione ancora peggiore a Scansano dove il crollo è stato più sostanziale, passando da 40,20% registrato nel 2020 al 27,76% di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crollo dell’affluenza in Maremma. La più alta è a Semproniano: 43,06%