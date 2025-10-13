Crolla l’affluenza di dieci punti Urne semivuote Oggi seggi aperti
L’ottobrata si è risentita fortemente anche su Prato e la sua provincia per quanto riguarda l’affluenza alle urne per le elezioni regionali. Come già evidenziato nelle Marche e nelle Puglie, anche in Toscana e a Prato, si è confermata la tendenza ad un evidente calo di votanti. Alle 23 nel collegio pratese aveva votato il 39,62 % contro il 49,79 % del 2020. A Prato ha votato il 39,99 % (50,47 % cinque anni fa). Appena meglio nei comuni della Vallata e a Carmignano. Trend di tutta la giornata: alle 19 l’affluenza nella provincia di Prato è crollata di nove punti percentuali rispetto al 2020 (30,96% contro il 39,69%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
