Crocifissi in classe a decidere siano i Dirigenti non un docente o una circolare

In vista del rinnovo del Consiglio regionale, previsto per il 23 e 24 novembre, Forza Italia in Campania annuncia una delle sue prime proposte: l'introduzione del crocifisso nelle scuole. A illustrarla è Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, secondo cui la decisione sull'affissione dovrebbe spettare ai dirigenti scolastici, attraverso provvedimenti interni che rispettino le opinioni di tutti. Ha chiarito che né un docente né una circolare possono imporre o vietare il simbolo.