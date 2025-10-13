Croce Rossa | liberi i primi 7 ostaggi
7.14 I primi 7 ostaggi israeliani sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa. Il rilascio nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. confermano fonti israeliane e arabe. Si tratta di Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Un boato di gioia ha accolto la notizia arrivata in diretta a Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: croce - rossa
Terremoto alla Croce Rossa di Cantù: a casa di alcuni volontari il cibo per le famiglie in crisi, otto indagati
Croce Rossa in campo anche a Ferragosto: «Garantite sicurezza, assistenza e umanità come ogni giorno»
Furto nella notte nella sede della Croce Rossa di Settimo Torinese: i ladri rubano un'auto e i cellulari
Il Comune di Stezzano, in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna e con Il Bosco Magico - Centro per Famiglie 0/3 anni a Stezzano, organizza due lezioni informative dedicate alla rianimazione cardiopolmonare – - facebook.com Vai su Facebook
Sei mesi dopo il devastante terremoto in Myanmar, la forza delle comunità è incredibile, ma il recupero è ancora lungo. La CRI è impegnata a sostenere la Croce Rossa birmana fin dalle prime ore della crisi. Aiutaci ad aiutare: https://link.cri.it/Terremoto-Myan - X Vai su X
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato oggi che consegnerà la più alta onorificenza civile del Paese al suo omologo statunitense Donald Trump, per il ruolo del presidente americano nel ... Come scrive ilgazzettino.it
Israele, la liberazione degli ostaggi. Pubblicati i loro nomi - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Segnala editorialedomani.it