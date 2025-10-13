Croce Rossa | liberi i primi 7 ostaggi

7.14 I primi 7 ostaggi israeliani sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa. Il rilascio nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. confermano fonti israeliane e arabe. Si tratta di Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Un boato di gioia ha accolto la notizia arrivata in diretta a Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it