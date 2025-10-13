"Mi si stringe il cuore ogni volta che passo davanti all’ex sede della Croce Azzurra. È il simbolo dell’abbandono e dell’indifferenza". Con queste parole, cariche di amarezza, Michele Tetta, presidente della Croce Azzurra di Porto Recanati, racconta la delusione e la rabbia per la situazione dei locali dell’ex Zanella, in via Argentina, lasciati ormai da dieci mesi nel degrado più totale dopo lo sfratto delle associazioni di soccorso. "Ho trovato l’insegna rotta, le erbacce ovunque, transenne, vetri distrutti. Sembra un deposito abbandonato. E pensare che ci hanno fatto uscire di corsa dicendo che c’erano già cinque compratori pronti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croce Azzurra, ex sede e polemiche: "Cacciati per fare spazio al degrado"