Croce Azzurra ex sede e polemiche | Cacciati per fare spazio al degrado
"Mi si stringe il cuore ogni volta che passo davanti all’ex sede della Croce Azzurra. È il simbolo dell’abbandono e dell’indifferenza". Con queste parole, cariche di amarezza, Michele Tetta, presidente della Croce Azzurra di Porto Recanati, racconta la delusione e la rabbia per la situazione dei locali dell’ex Zanella, in via Argentina, lasciati ormai da dieci mesi nel degrado più totale dopo lo sfratto delle associazioni di soccorso. "Ho trovato l’insegna rotta, le erbacce ovunque, transenne, vetri distrutti. Sembra un deposito abbandonato. E pensare che ci hanno fatto uscire di corsa dicendo che c’erano già cinque compratori pronti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: croce - azzurra
Festa per il nuovo mezzo per disabili inaugurato da Croce Azzurra
Bavari festeggia il Ferragosto in Croce Azzurra con ricco menù e specialità liguri
Un anno di Croce Azzurra del litorale pisano: 100 famiglie assistite e oltre 350 accessi al servizio infermieristico
Alcuni primi momenti di questa giornata speciale per noi Sabato 11 ottobre 2025 Inaugurazione nuovo centro polifunzionale Protezione Civile Croce Azzurra Via Europa - Fenegrò . . . #croceazzurracadorago #azzurracadorago #protezionecivile #fenegr - facebook.com Vai su Facebook
Croce Azzurra, ex sede e polemiche: "Cacciati per fare spazio al degrado" - "Mi si stringe il cuore ogni volta che passo davanti all’ex sede della Croce Azzurra. Secondo ilrestodelcarlino.it
Trovata la sede ideale: vaccini alla Croce Azzurra - Si faranno 100 dosi al giorno Grazie soprattutto alla Croce Azzurra e ad Azzurra ... Secondo ilrestodelcarlino.it