Crivellato di colpi in Spagna | muore Giuliano Velo

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbe un regolamento di conti all'origine dell'omicidio che martedì 7 ottobre è costato la vita a Giuliano Velo,67 anni, originario di Fontaniva, da tempo trasferitosi in Spagna. La denuncia di scomparsa del figlio è stata lanciata alle autorità spagnole dalla madre Giuliana Pegoraro, 89. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crivellato - colpi

Omicidio a Monte Sant’Angelo: 38enne crivellato di colpi di arma da fuoco nella sua auto

Crivellato di colpi in Spagna: muore Giuliano Velo - Conosciuto come "l'italiano" è stato trovato il 7 ottobre privo di vita nella zona di El Cantal, a Lorca. Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Crivellato Colpi Spagna Muore