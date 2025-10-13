Crivellato di colpi in Spagna | muore Giuliano Velo
Ci sarebbe un regolamento di conti all'origine dell'omicidio che martedì 7 ottobre è costato la vita a Giuliano Velo,67 anni, originario di Fontaniva, da tempo trasferitosi in Spagna. La denuncia di scomparsa del figlio è stata lanciata alle autorità spagnole dalla madre Giuliana Pegoraro, 89. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Omicidio a Monte Sant’Angelo: 38enne crivellato di colpi di arma da fuoco nella sua auto
+++ Crivellato di colpi davanti al figlio. Quattro arresti +++ Serata di terrore nel Canavese. Giovedì 18 settembre, poco dopo le 21, un uomo di 63 anni è stato raggiunto da tre colpi di pistola mentre era nella sua auto in via Barberis, a pochi passi dal municipio - facebook.com Vai su Facebook
Crivellato di colpi in Spagna: muore Giuliano Velo - Conosciuto come "l'italiano" è stato trovato il 7 ottobre privo di vita nella zona di El Cantal, a Lorca. Scrive padovaoggi.it