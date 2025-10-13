Una buona notizia dagli Usa: Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana. La festa era stata sostituita dalla Giornata dell’indigeno durante il Governo Biden dopo le accese proteste woke contro un pezzo fondamentale della Storia d’oltreoceano e non solo. Il Columbus Day ha infatti una lunga storia: f u celebrato per la prima volta dagli italiani a San Francisco nel 1869 per poi acquisire maggiore rilevanza. Il primo Stato americano a riconoscere ufficialmente questa ricorrenza è stato il Colorado, nel 1905. Più tardi, nel 1937, grazie all’iniziativa dei Cavalieri di Colombo – un’associazione cattolica che porta il nome del celebre esploratore genovese – il presidente Franklin Delano Roosevelt proclamò il Giorno di Colombo come festa nazionale in tutti gli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cristoforo Colombo non ha nulla da farsi perdonare dalla storia: Trump lo ha capito e negli Usa è già “orgoglio italiano”