Cristoforo Colombo non ha nulla da farsi perdonare dalla storia | Trump lo ha capito e negli Usa è già orgoglio italiano
Una buona notizia dagli Usa: Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana. La festa era stata sostituita dalla Giornata dell’indigeno durante il Governo Biden dopo le accese proteste woke contro un pezzo fondamentale della Storia d’oltreoceano e non solo. Il Columbus Day ha infatti una lunga storia: f u celebrato per la prima volta dagli italiani a San Francisco nel 1869 per poi acquisire maggiore rilevanza. Il primo Stato americano a riconoscere ufficialmente questa ricorrenza è stato il Colorado, nel 1905. Più tardi, nel 1937, grazie all’iniziativa dei Cavalieri di Colombo – un’associazione cattolica che porta il nome del celebre esploratore genovese – il presidente Franklin Delano Roosevelt proclamò il Giorno di Colombo come festa nazionale in tutti gli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Celebriamo #CristoforoColombo, il genovese che con coraggio, visione e determinazione ha cambiato per sempre la storia del mondo. Ha dimostrato che il mare unisce i popoli e apre nuovi orizzonti. E grazie al presidente #Trump, negli USA il #13ottobre
COLUMBUS DAY Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo, navigatore genovese, sbarcò sulle coste del Nuovo Mondo, dando avvio a una delle più significative trasformazioni della storia moderna. La partenza da Palos de la Frontera, avvenuta il 3 agosto dello
