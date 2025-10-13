Cristian Casili guida la lista circoscizionale leccese del Movimento cinque stelle
LECCE - Si delineano gli schieramenti ufficiali in vista del rinnovo del consiglio regionale e anche Il Movimento cinque stelle ha completate le sue liste a sostegno del candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. Liste circoscrizionali che sono state presentate questa mattina dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: cristian - casili
Movimento 5 Stelle Puglia. . La voce dei cittadini. Il nostro programma! Elezioni Regionali 2025. #M5SPuglia MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte Mario Turco Leonardo Donno Marco Galante Rosa Barone Grazia Di Bari Cristian Casili - facebook.com Vai su Facebook