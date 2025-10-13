Cristian Casili guida la lista circoscizionale leccese del Movimento cinque stelle

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Si delineano gli schieramenti ufficiali in vista del rinnovo del consiglio regionale e anche Il Movimento cinque stelle ha completate le sue liste a sostegno del candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. Liste circoscrizionali che sono state presentate questa mattina dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cristian - casili

Cerca Video su questo argomento: Cristian Casili Guida Lista