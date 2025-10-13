Crisi respiratoria dopo un parto in casa neonata muore all' ospedale di Treviso

E’ morta all’ospedale Cà Foncello di Treviso la neonata che si era aggravata con sintomi di asfissia dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa (Treviso). Ne ha dato notizia oggi l’azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto ha riferito l’Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crisi respiratoria dopo un parto in casa, neonata muore all'ospedale di Treviso

