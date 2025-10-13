La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’ autopsia sul corpo di una neonata partorita in una casa di Borso del Grappa trasportata in elicottero d’urgenza qualche ora dopo all’ospedale Cà Foncello, dov’è morta per uno choc emorragico. Ad assistere la partoriente due ostetriche che non appartengono al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e che rischiano l’accusa di omicidio colposo. Il decesso, secondo quanto ha riferito l’Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. La bambina era venuta alla luce domenica mattina con un parto in ambiente domestico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crisi respiratoria dopo parto in casa, neonata muore dopo trasporto in ospedale. Disposta autopsia