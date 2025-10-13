Crisi lavoratori green | 2,2 milioni di figure introvabili Scuola e formazione tecnica al centro della sfida

Le imprese italiane faticano a trovare professionisti con competenze green: nel 2024 sono rimaste scoperte oltre 2,1 milioni di posizioni lavorative legate alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

crisi lavoratori green 22Confartigianato, introvabili 2,2 milioni di lavoratori green - 620 figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Da msn.com

Lavoro, Confartigianato: in Italia introvabili 2,2 milioni di lavoratori green: “Senza competenze, a rischio transizione verde” - La transizione ecologica è frenata anche dalla carenza di personale specializzato – o ... Lo riporta ildiariodellavoro.it

