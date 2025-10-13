Crisi lavoratori green | 2,2 milioni di figure introvabili Scuola e formazione tecnica al centro della sfida
Le imprese italiane faticano a trovare professionisti con competenze green: nel 2024 sono rimaste scoperte oltre 2,1 milioni di posizioni lavorative legate alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Autunno caldo, Mazzetti: “Una trentina di crisi aperte. Sono coinvolti 2.500 lavoratori”
Crisi Liberty Magona, 500 lavoratori senza stipendio. Martedì manifestazione sotto il Comune: "Difendiamo i diritti degli operai"
Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al Mimit: ancora in sospeso gli stipendi dei 470 lavoratori
Confartigianato, introvabili 2,2 milioni di lavoratori green - 620 figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Da msn.com
Lavoro, Confartigianato: in Italia introvabili 2,2 milioni di lavoratori green: “Senza competenze, a rischio transizione verde” - La transizione ecologica è frenata anche dalla carenza di personale specializzato – o ... Lo riporta ildiariodellavoro.it