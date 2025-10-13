Crisi delle nocciole 2025 | raccolto dimezzato e prezzi alle stelle

Alba, 13 ottobre 2025 – Annata difficile per le nocciole. Secondo le stime delle principali organizzazioni agricole, la produzione nazionale di nocciole ha registrato un calo significativo, in alcuni casi fino al 60% rispetto alla media delle ultime annate. Le cause sono più di una. Alle temperature anomale e la siccità, si aggiungono complicazioni derivanti da parassiti e un indebolimento dei noccioleti più anziani. Fra le aree più colpite c'è il Piemonte, regione simbolo della nocciola italiana. L'Italia tra i primi produttori mondiali. L'Italia è tra i principali produttori di nocciole al mondo.

