Criscitiello sorprende tutti | Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia | La storia di Ndiaga Sall

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Criscitiello rilascia delle dichiarazioni sorprendenti su un giovanissimo talento della Serie D: le parole del direttore di Sportitalia. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha svelato una storia che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio italiano. Su social media, ha parlato del giovane talento Ndiaga Sall, paragonato al fenomeno spagnolo Lamine Yamal. Il ragazzo, nato nel 2009, gioca attualmente in Serie D con il Nardò, ma la sua storia è tutt’altro che ordinaria. LA STORIA DI SALL – «Gioca in D al Nardò, forse abbiamo un po’ esagerato, ma questo ragazzo del 2009 ha una storia particolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

criscitiello sorprende tutti il nuovo lamine yamal gioca in serie d in italia la storia di ndiaga sall

© Internews24.com - Criscitiello sorprende tutti: «Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia»: La storia di Ndiaga Sall

In questa notizia si parla di: criscitiello - sorprende

criscitiello sorprende tutti nuovoCriscitiello: “Il nuovo Yamal gioca nella Serie D italiana. Il Lecce ce l'ha in pugno, ma..." - “Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia”, rivela Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. Secondo msn.com

criscitiello sorprende tutti nuovoCriscitiello boom: "Il nuovo Lamine Yamal gioca in Italia. Sapete chi lo ha preso?" - In un video su Instagram il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato di una giovane promessa del calcio italiano. Segnala msn.com

Alcaraz sorprende tutti: nuovo look biondo platino come Yamal per la vittoria contro Sinner agli Us Open - Dopo la rasatura completa, dovuta a un errore del fratello con la macchinetta, è arrivato il nuovo look biondo ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Criscitiello Sorprende Tutti Nuovo