Criscitiello sorprende tutti | Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia | La storia di Ndiaga Sall
Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha svelato una storia che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio italiano. Su social media, ha parlato del giovane talento Ndiaga Sall, paragonato al fenomeno spagnolo Lamine Yamal. Il ragazzo, nato nel 2009, gioca attualmente in Serie D con il Nardò, ma la sua storia è tutt'altro che ordinaria. LA STORIA DI SALL – «Gioca in D al Nardò, forse abbiamo un po' esagerato, ma questo ragazzo del 2009 ha una storia particolare.
Alla vigilia della sfida di qualificazione all'Europeo Under 21 contro la Svezia, il CT Silvio Baldini ha stupito tutti con un allenamento fuori dagli schemi.
"Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia", rivela Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia.
In un video su Instagram il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato di una giovane promessa del calcio italiano.
