Inter News 24 Criscitiello rilascia delle dichiarazioni sorprendenti su un giovanissimo talento della Serie D: le parole del direttore di Sportitalia. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha svelato una storia che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio italiano. Su social media, ha parlato del giovane talento Ndiaga Sall, paragonato al fenomeno spagnolo Lamine Yamal. Il ragazzo, nato nel 2009, gioca attualmente in Serie D con il Nardò, ma la sua storia è tutt’altro che ordinaria. LA STORIA DI SALL – «Gioca in D al Nardò, forse abbiamo un po’ esagerato, ma questo ragazzo del 2009 ha una storia particolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Criscitiello sorprende tutti: «Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia»: La storia di Ndiaga Sall