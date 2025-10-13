cripto grazie a trump uno speculatore guadagna 160 milioni di dollari

Che il mercato delle criptovalute sia il Far West, tra truffe e operazioni fuorilegge, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Ma il fatto che transazioni ai limiti del codice penale (ma forse oltre) vengano realizzate sfruttando informazioni note solo alla Casa Bianca segna un’evoluzione inquietante. Secondo la testata online Coincentral, che ha ripreso un thread su X dell’analista Mlmabc, venerdì scorso, 10 ottobre, un trader di criptovalute ha guadagnato oltre 160 milioni di dollari vendendo allo scoperto Bitcoin ed Ethereum prima che Trump preannunciasse dazi al 100% sulla Cina. Ma la somma potrebbe essere anche molte volte superiore, visto che la transazione analizzata da Mlmabc è stata registrata sulla blockchain attraverso una sola delle innumerevoli piattaforme di trading. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

