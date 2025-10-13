Cripto grazie a Trump uno speculatore guadagna 160 milioni di dollari
Che il mercato delle criptovalute sia il Far West, tra truffe e operazioni fuorilegge, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Ma il fatto che transazioni ai limiti del codice penale (ma forse oltre) vengano realizzate sfruttando informazioni note solo alla Casa Bianca segna un’evoluzione inquietante. Secondo la testata online Coincentral, che ha ripreso un thread su X dell’analista Mlmabc, venerdì scorso, 10 ottobre, un trader di criptovalute ha guadagnato oltre 160 milioni di dollari vendendo allo scoperto Bitcoin ed Ethereum prima che Trump preannunciasse dazi al 100% sulla Cina. Ma la somma potrebbe essere anche molte volte superiore, visto che la transazione analizzata da Mlmabc è stata registrata sulla blockchain attraverso una sola delle innumerevoli piattaforme di trading. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Condannato a 2 anni il "guru delle #criptovalute" Nicholas Coppola: 400mila euro in fumo grazie ai suoi consigli https://ilsalvagente.it/2025/10/13/il-guru-delle-criptovalute-nicholas-coppola-condannato-a-2-anni-400mila-euro-in-fumo-grazie-ai-suoi-consigli/…
#cripto Nel 2015, l'attore John Malkovich e il regista Robert Rodriguez hanno ultimato le riprese di un film che nessuno di coloro che sono vivi oggi vedranno. Il film non ha trailer, nessuna trama è stata resa nota, e neppure nessun dettaglio della produzione o
Bitcoin-Trump, finita la luna di miele? La regina delle cripto sotto 90mila dollari - MILANO – Si rafforza la fuga dalle criptovalute e la regina del comparto, il Bitcoin, registra uno scivolone significativo portandosi sotto la soglia psicologica dei 90mila dollari. Secondo repubblica.it
Cripto, così la famiglia Trump ha costruito una fortuna da 4,5 miliardi. Cosa prevede la partnership con Pancakeswap - La famiglia Trump ha generato più ricchezza dalla sua iniziativa nel settore delle criptovalute, dal giorno delle elezioni in poi (circa 4,5 miliardi di dollari), che da qualsiasi altra parte ... Come scrive milanofinanza.it