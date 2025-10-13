Crepet | I bambini maturano anche attraverso la frustrazione Devono imparare a perdere

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata della trasmissione In altre parole su La7, Paolo Crepet ha dichiarato: “ Dire a un bambino di non giocare significa impedirgli di sperimentare la sconfitta. Ma senza questa possibilità, impedisco a un bambino di maturare attraverso la frustrazione. ” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crepet - bambini

crepet bambini maturano attraversoPaolo Crepet, la rivelazione in tv sulla giovane popstar: "Grandi amici da anni" - “Impedire a un bambino di perdere gli toglie la capacità di crescere”. Da iltempo.it

crepet bambini maturano attraverso“Impedire a un bambino di perdere gli toglie la possibilità di crescere”: Crepet sull’educazione delle nuove generazioni - Crepet sottolinea l’importanza di lasciare ai più piccoli la libertà di affrontare sfide e difficoltà, esperienze fondamentali per lo sviluppo emotivo e personale. Secondo la7.it

Cerca Video su questo argomento: Crepet Bambini Maturano Attraverso