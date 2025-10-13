Cremonese-Udinese | è giunta l’ora di Vardy titolare?

Cremona, 13 ottobre 2025 – La serie A sta per riprendere il suo cammino e la Cremonese sta sfruttando questi ultimi giorni di pausa per gli impegni delle nazionali per cercare di ripartire a passo spedito nel posticipo che la sera di lunedì 20 ottobre porterà allo “Zini” l’ Udinese, un avversario esperto e fisico, ormai abituato a giocare nella massima divisione da diversi anni. Le due settimane di preparazione che hanno caratterizzato il graduale avvicinarsi alla sfida con i bianconeri hanno consentito progressi significativi per non solo per Payero, che già è andato in panchina a San Siro, ma anche per Vardy, a sua volta entrato in campo nel finale con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

