Cremeno (Lecco), 13 ottobre 2025 – Retata in forze nei boschi della droga della Valsassina. In campo i carabinieri di Introbio con i colleghi di una Squadra di intervento operativo del T erzo Reggimento Lombardia. Durante l'operazione per intercettare gli spacciatori e identificare i clienti, i militari hanno individuato due bivacchi utilizzati dai pusher. Nell'accampamento c'erano tende, materassi, vestiti e altro ancora per il ricovero di fortuna. Gli spacciatori sono riusciti a scappare, grazie alle vedette che hanno segnalato subito l'arrivo dei carabinieri: diversi clienti infatti, in cambio di qualche dove, si offrono di aiutare quanti vendono la droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremeno, retata nei boschi della droga: smantellati due bivacchi degli spacciatori