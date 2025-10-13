Credito 730 2025 non rimborsato dal datore di lavoro | cosa fare? 

Cosa fare se il datore di lavoro non versa il credito fiscale derivante dal risultato del modello 7302025? È bene chiarire fin da subito che questi crediti si possono recuperare mediante una procedura nella quale è lo stesso datore di lavoro che comunica, al proprio dipendente, gli importi ai quali ha diritto. Infatti, in qualità di sostituto d’imposta, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare il rimborso in busta paga in caso di risultato positivo della dichiarazione dei redditi. Diversamente, in caso di debito, il datore trattiene le somme nella busta paga. La comunicazione del credito, in ogni modo, deve essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

