Credaro da Regione 3 milioni di euro per la caserma dei vigili del fuoco volontari
Credaro. Via libera dalla Giunta regionale alla proposta di schema di convenzione con il Comune di Credaro e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori. “Regione – spiega l’assessore – investe nella realizzazione dell’edificio 3,15 milioni di euro provenienti dal Piano Lombardia e da risorse destinate a interventi speciali a favore della montagna e della ripresa economica”. “Grazie a questo provvedimento – conclude Sertori – il Comune di Credaro e l’intero comprensorio dei Laggi Bergamaschi, avranno a disposizione un nuovo ed efficiente edificio che potrà accogliere i volontari dei Vigili del fuoco e quindi li metterà in condizione di prestare un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
