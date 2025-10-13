Crack Signa al via il processo a Benko

Inizierà domani, martedì 14 ottobre, a Innsbruck il processo a carico di René Benko, l’ex magnate austriaco in carcere dal 23 gennaio per il crack del gruppo Signa di cui era a capo. La procura anti-corruzione di Vienna accusa Benko di bancarotta fraudolenta perché avrebbe sottratto alla massa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

