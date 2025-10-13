Crack Signa al via il processo a Benko
Inizierà domani, martedì 14 ottobre, a Innsbruck il processo a carico di René Benko, l’ex magnate austriaco in carcere dal 23 gennaio per il crack del gruppo Signa di cui era a capo. La procura anti-corruzione di Vienna accusa Benko di bancarotta fraudolenta perché avrebbe sottratto alla massa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In vista dell'avvio del processo per il mega crack del gruppo Signa l'ex magnate austriaco René Benko è stato trasferito dal carcere di Vienna a quello di Innsbruck. Il 48enne è così tornato nella sua città natale per la prima volta dopo il suo arresto, avvenuto lo - facebook.com Vai su Facebook
Al via a Innsbruck il processo contro René Benko - Processo a Innsbruck per il mega crack del gruppo Signa con l'accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti dell'ex magnate René Benko. Segnala ticinonews.ch
Procura finanziaria, fare luce sulle fondazioni private di Benko - Domani prende il via a Innsbruck il processo per il mega crack del gruppo Signa dell'ex magnate austriaco René Benko. Scrive msn.com