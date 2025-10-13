Countdown per la manovra da 16 miliardi | taglio Irpef e pensioni flessibili

Corsa contro il tempo per il Governo Meloni, costretto ad anticipare di ventiquattro ore l’approvazione della nuova legge di Bilancio a causa degli impegni internazionali della Premier e del Ministro dell’Economia. Tutto è stato concentrato per arrivare pronti al Consiglio dei Ministri del 14 ottobre, dopo un vertice di maggioranza notturno a casa della Presidente del Consiglio. L’esecutivo ha una dote di circa 16 miliardi, ma il difficile puzzle delle coperture finanziarie e il confronto serrato con le parti sociali tengono ancora in sospeso molte misure cardine della manovra. La corsa contro l’orologio e il vertice notturno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Countdown per la manovra da 16 miliardi: taglio Irpef e pensioni flessibili

Lunedì 13 ottobre: Consiglio dei Ministri per discutere la manovra. Venerdì: Incontro a Palazzo Chigi con i leader di Cgil, Cisl e Uil.

La manovra vale 16 miliardi: meno tasse sui redditi e più fondi alla sanità. Cosa aspettarsi su risparmio, banche e difesa - Il governo Meloni si prepara alla sua quarta legge di Bilancio con un pil atteso al +0,7% nel 2026 e il debito pubblico al 136,4% nel 2028. Da milanofinanza.it