Costituzione della povertà confronto Zagrebelsky e don Colmegna
La giustizia sociale e la carità alla luce del Vangelo e della Costituzione. Confronto, a Milano, tra don Colmegna e il giurista Gustavo Zagrebelsky. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: costituzione - povert
COMUNICATO STAMPA Eboli,11 ottobre 2025 Sottoscritto ieri, 10 ottobre 2025, presso la sede di ASSI, l’Accordo di Partenariato per la costituzione del “Centro Servizi per le Migrazioni ESPERANTO”, finalizzato alla implementazione di attività favorenti la cres - facebook.com Vai su Facebook
In libreria “La Costituzione dei poveri” un dialogo in bilico tra Costituzione e Vangelo, tra due personaggi molto diversi, ma complementari: don Virginio Colmegna e Gustavo Zagrebelsky Dall’@oss_romano un estratto dell’ultimo capitolo: “Guerra, Pace, Rivol - X Vai su X
Festa del Fatto Quotidiano, la lezione “Il cuore della Costituzione” di Gustavo Zagrebelsky: rivedi l’integrale - Alla festa de il Fatto Quotidiano, in corso al Circo Massimo fino a domenica 14 settembre, la lezione del giurista Gustavo Zagrebelsky, dal titolo “Il cuore della Costituzione”. Secondo ilfattoquotidiano.it