Così un latitante è stato arrestato a Brescia era ricercato da 10 anni per violenza sessuale su minori
Un 29enne brasiliano condannato per violenza su minori è stato arrestato a Brescia grazie alla cooperazione tra polizie internazionali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
