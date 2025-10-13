Così San Benedetto Val di Sambro diventa un laboratorio dell’abitare in Appennino
Rendere la montagna accessibile, non solo desiderabile, è la sfida che oggi anima San Benedetto Val di Sambro, un territorio che tra valli, borghi e boschi affacciati alla Direttissima sta vivendo un processo di rigenerazione che unisce amministrazione, associazioni e cittadini in una visione comune di sviluppo e futuro. Parliamo di un Comune attivo nelle politiche abitative e sociali, una comunità che cresce attraverso alleanze concrete, come quella con Confabitare, e progetti capaci di intrecciare rigenerazione edilizia e capitale umano. Un esempio di come, anche nei territori montani, sia possibile costruire un futuro dinamico e sostenibile, capace di attrarre famiglie, studenti e professionisti per la qualità di vita che offre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Comune di Forlì alla stazione di San Benedetto Val di Sambro per ricordare Silver Sirotti
AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO CENTRO DI MOBILITA’ DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. L'Amministrazione informa che a partire dal prossimo Lunedì 6 ottobre 2025 prenderanno il via i lavori di realizzazione del Centro di Mobilità presso la st - facebook.com Vai su Facebook
A San Benedetto Val di Sambro si è riattivata una grande frana di 30 anni fa - Da martedì scorso San Benedetto Val di Sambro, un piccolo comune sull’Appennino bolognese nella città metropolitana di Bologna, è alle prese con una grande frana che sta avanzando velocemente verso ... ilpost.it scrive
San Benedetto Val di Sambro, paura per un incendio in casa di riposo - Intorno a mezzanotte un incendio si è sviluppato a Villa Stella, a Castel ... Come scrive ilrestodelcarlino.it