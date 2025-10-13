Rendere la montagna accessibile, non solo desiderabile, è la sfida che oggi anima San Benedetto Val di Sambro, un territorio che tra valli, borghi e boschi affacciati alla Direttissima sta vivendo un processo di rigenerazione che unisce amministrazione, associazioni e cittadini in una visione comune di sviluppo e futuro. Parliamo di un Comune attivo nelle politiche abitative e sociali, una comunità che cresce attraverso alleanze concrete, come quella con Confabitare, e progetti capaci di intrecciare rigenerazione edilizia e capitale umano. Un esempio di come, anche nei territori montani, sia possibile costruire un futuro dinamico e sostenibile, capace di attrarre famiglie, studenti e professionisti per la qualità di vita che offre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Così San Benedetto Val di Sambro diventa un laboratorio dell’abitare in Appennino