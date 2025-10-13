Una comunità che si è ‘risvegliata’ grazie alla candidatura del suo dirigente più giovane in Veneto divenuto ‘ linea del Piave ’. Un partito in esaurimento (nervoso) senza più linea, disciplina, gerarchia, fors’anche logica. Attorno a queste due forze centripete si muove la Lega di Matteo Salvini, quando manca circa un anno e mezzo alle elezioni politiche. Uscita malconcia dalle Regionali marchigiane (7,4 per cento), si è difesa al Sud, con il voto calabro (9,40 per cento) e, dopo mesi di logoranti trattative, ha ottenuto il via libera dagli alleati di centrodestra alla corsa del 32enne vice di Salvini, Alberto Stefani da Borgoricco, alla poltrona che è stata per 15 anni del ‘Doge’ Luca Zaia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Così la Lega di Salvini è diventata il partito dei rancori