Così blocchiamo i trafficanti il piano di Piantedosi per fermare gli sbarchi

Non solo l'accoglienza per i migranti regolar i, ma anche programmi di formazione e qualificazione. È questo il piano esposto da Matteo Piantedosi come fondamentale solida strategia sui canali che rappresentano la via più sicura e più giusta per rispondere al fabbisogno di manodopera qualificata per il nostro Paese: " Allo stesso tempo ci sarebbe la possibilità di intraprendere percorsi di vita dignitosi, senza esporsi ai rischi delle rotte illegali e dei trafficanti ". Diventa necessario anche (e soprattutto) la preparazione dei migranti in arrivo. Intervenendo infatti ad una convegno della Fondazione Maire il ministro dell'Interno ha spiegato che bisognerebbe " lavorare insieme ai governi partner, alle organizzazioni internazionali e alle imprese significa creare percorsi formativi già prima della partenza, cosicché i lavoratori possano acquisire le competenze richieste nei settori strategici della nostra economia ".

