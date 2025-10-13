Cos’è la Knesset il cuore legale di Israele dove Donald Trump sta facendo il pieno di applausi
In questi minuti Donald Trump, che sarà premiato anche con la medaglia presidenziale di distinzione, sta parlando alla Knesset in occasione della liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Il presidente americano ha dichiarato che la guerra a Gaza è ufficialmente finita. E, dopo aver firmato il libro degli ospiti, ha definito quella di oggi come una giornata “grande e bella”. Ma cos’è la Knesset? La Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato di Israele, rappresenta uno degli organismi legislativi più affascinanti e complessi del panorama democratico mondiale. Il suo nome, che in ebraico significa “l’assemblea”, nasconde dietro questa apparente semplicità un sistema politico articolato, capace di bilanciare tradizione ebraica e principi democratici moderni in un equilibrio spesso precario ma straordinariamente vitale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
"La crudeltà del 7 ottobre ha colpito al cuore l'umanità stessa. Gli Stati Uniti d'America hanno pianto insieme a voi e hanno pianto i propri cittadini che sono stati uccisi in modo così brutale. A tutte le famiglie le cui vite sono state cambiate per sempre dalle atroc - X Vai su X
"Un giorno grandioso e meraviglioso, un nuovo inizio, l'alba di un nuovo giorno", lo ha scritto Trump all'arrivo al palazzo della Knesset firmando il libro degli ospiti del Parlamenro israeliano. Il Presidente Usa è stato accompagnato dal primo ministro Benjamin Vai su Facebook
