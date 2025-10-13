In questi minuti Donald Trump, che sarà premiato anche con la medaglia presidenziale di distinzione, sta parlando alla Knesset in occasione della liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Il presidente americano ha dichiarato che la guerra a Gaza è ufficialmente finita. E, dopo aver firmato il libro degli ospiti, ha definito quella di oggi come una giornata “grande e bella”. Ma cos’è la Knesset? La Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato di Israele, rappresenta uno degli organismi legislativi più affascinanti e complessi del panorama democratico mondiale. Il suo nome, che in ebraico significa “l’assemblea”, nasconde dietro questa apparente semplicità un sistema politico articolato, capace di bilanciare tradizione ebraica e principi democratici moderni in un equilibrio spesso precario ma straordinariamente vitale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è la Knesset, il cuore legale di Israele dove Donald Trump sta facendo il pieno di applausi