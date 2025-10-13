Cosa succede al summit di Sharm el-Sheikh e perché potrebbe segnare il futuro di Gaza e del Medio Oriente

Il summit di Sharm el-Sheikh in Egitto rappresenta l’avvio della seconda fase dell’intesa per il disarmo di Hamas e della governance della transizione della Striscia e allo stesso tempo il momento culminante dei negoziati, dopo l’avvio della prima fase della tregua a Gaza, con la firma simbolica dell’accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sharm el-Sheikh, il summit che può cambiare il destino di Gaza - Dopo l’accordo sulla tregua e la restituzione degli ostaggi, i grandi attori internazionali tentano di darle so ... Secondo tg24.sky.it