Cosa succede al summit di Sharm el-Sheikh e perché potrebbe segnare il futuro di Gaza e del Medio Oriente

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il summit di Sharm el-Sheikh in Egitto rappresenta l’avvio della seconda fase dell’intesa per il disarmo di Hamas e della governance della transizione della Striscia e allo stesso tempo il momento culminante dei negoziati, dopo l’avvio della prima fase della tregua a Gaza, con la firma simbolica dell’accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

