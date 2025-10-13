Cosa sappiamo del presunto supertestimone sul caso di Cinzia Pinna | oggi Ris a casa di Ragnedda

Non esisterebbe alcun supertestimone, come diverse testate hanno riportato in questi giorni, nel caso legato alla morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo. Le informazioni raccolte su eventuali complici sarebbero state acquisite dagli inquirenti nelle scorse settimane e non avrebbero portato ad alcuna "svolta". Oggi i Ris in casa di Ragnedda per accertamenti balistici. Gli accertamenti finiranno stasera. 🔗 Leggi su Fanpage.it