L’ amiloide è una proteina che si trova sulla cute e negli organi interni del nostro organismo. Cumuli eccessivi di essa possono provocare una condizione chiamata amiloidosi che si verifica in diversi organi del corpo come il cervello. Questa condizione ha un legame con l’insorgere di una delle malattie neurodegenerative più diffuse, il Morbo di Alzheimer, sempre più diffuso nella popolazione anziana. Recenti studi scientifici infatti hanno dimostrato che aggregazioni eccessive e incontrollate di amiloide contribuiscono alla formazione di alcune “ placche ” che localizzate nel cervello comportano un vero e proprio malfunzionamento di alcune aree specifiche come quelle che si occupano delle principali funzioni cognitive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa provoca un accumulo anomalo di amiloide

