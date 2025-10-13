Cosa ha detto Trump nel suo intervento alla Knesset

Alle 11.55 italiane, con quasi due ore di ritardo sulla tabella di marcia, Donald Trump ha fatto il suo ingresso alla Knesset, accolto da una lunga standing ovation. Al termine dell’applauso dei deputati del parlamento di Israele, ci sono state le presentazioni dei protagonisti che hanno reso possibile l’accordo tra lo Stato ebraico e Hamas: Benjamin Netanyahu, Pete Hegseth, Marco Rubio, Jared Kushner, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, l’ambasciatore Usa a Gerusalemme Mike Huckabee, i principali mediatori, i vertici dell’Idf, il capo del Mossad David Barnea. La Knesset (X). Netanyahu non partecipeà alla cerimonia in Egitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa ha detto Trump nel suo intervento alla Knesset

In questa notizia si parla di: cosa - detto

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

Harry e la frase sussurrata a Meghan. Quei labiali "rubati": cosa ha detto il principe

Cosa ha detto ? https://mdst.it/48rdVsX #SportMediaset Vai su Facebook

Lei ha detto una cosa orrenda. Se ne vergogni con discrezione e non faccia la mammoletta - X Vai su X

Cosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 21 punti per porre fine alla distruzione della Striscia di Gaza che va avanti da quasi due anni ... Da wired.it

Telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu: cosa ha detto il presidente Usa - Un nuovo capitolo di una relazione personale e politica sempre più complessa tra due leader che, pur alleati, oggi si trovano su fronti emotivi e strategici opposti ... Riporta ilgiornale.it