Cosa fare in caso di emergenza sanitaria | i consigli del direttore del 118 Stefano Colelli

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del 118, Stefano Colelli, spiega che il cittadino deve innanzitutto mantenere la calma e fornire con chiarezza le informazioni richieste. È importante comunicare perché si sta chiamando, descrivendo brevemente la patologia o il tipo di emergenza, e soprattutto indicare con precisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - fare

La prima vacanza con lui, che delusione! Cosa fare se si dimostra diverso (e noioso)

Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025

Facebook e Instagram a pagamento? L’avviso agli utenti e cosa fare per usarli gratis

cosa fare caso emergenzaCosa fare in caso di esplosione nucleare: i primi minuti possono salvarti la vita - In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni internazionali, sapere come comportarsi in caso di esplosione nucleare è vitale per la sopravvivenza. Come scrive leonardo.it

cosa fare caso emergenzaCosa fare in caso di esplosione nucleare: la guida se scoppia una bomba atomica - In caso di esplosione nucleare o bomba atomica, sapere cosa fare nei primi minuti e nelle prime 24 ore può salvarti la vita. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Caso Emergenza