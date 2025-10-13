Cosa fare con Gudmundsson al fantacalcio | un’occasione da non perdere

Il fantacalcio è uno dei pensieri maggiori di tutti gli amanti di questo sport, soprattutto quando a non performare è un pupillo. Tra questi tipi di giocatori c’è sicuramente Gudmundsson che sta facendo veramente tanta fatica. L’islandese, infatti, ha collezionato un solo assist in 4 gare disputate e anche qualche brutto voto di troppo. Insomma, è un giocatore sul quale molti hanno puntato, ma che non sta dando i risultati sperati. Ma allora la domanda vien da sé: “Gudmundsson è da scambiare al fantacalcio?”. Diciamo che dipende dall’occasione che si presenta. Sicuramente bisogna essere consapevoli del fatto che si sta parlando di un giocatore molto offensivo e che, al netto delle prestazioni della squadra, gioca pur sempre alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

