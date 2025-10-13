Cosa fanno gli atleti quando si ritirano dallo sport
Li seguiamo finché nuotano, corrono, fanno gol, indossano medaglie e alzano coppe. Ma poi, del lavoro che fanno gli ex atleti dopo aver detto addio all’agonismo sappiamo poco o nulla. Parliamo di ragazzi di poco più di trent’anni che devono reinventarsi e capire come va il mondo, all’improvviso, dopo anni trascorsi in piscina, in un campo di calcio o pallavolo. Pochi, pochissimi, in Italia riescono a frequentare l’università mentre si allenano anche due o tre volte al giorno. Non siamo mica negli Stati Uniti, dove i college riconoscono la figura dello studente-atleta. Matteo Rivolta, tre volte oro ai mondiali in vasca corta, è uno dei pochi che è riuscito a laurearsi mentre gareggiava per mezzo mondo collezionando medaglie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: cosa - fanno
Cisgiordania, cosa raccontano cinque mesi passati a osservare cosa fanno i coloni israeliani ai palestinesi nella regione della Masafer Yatta
La flat tax per i super ricchi attira milionari in Italia, ma non sappiamo cosa fanno con i loro soldi
I fan spiazzati: cosa ci fanno Katie Holmes e Joshua Jackson insieme?
Sai cosa fanno la zucca e la farina di lenticchie insieme? Degli gnocchi morbidissimi, naturalmente senza glutine, ricchi di fibre e proteine vegetali. Questa ricetta è facilissima e si prepara con solo due ingredienti: 300 g di purea di zucca cotta 160 g Vai su Facebook
"Se fanno questo a noi, immaginate cosa fanno ai palestinesi" - X Vai su X