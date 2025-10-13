Arezzo, 13 ottobre 2025 – Si parte sabato 18 ottobre da Centoia, poi Mercatale, Terontola e Torreone Si rinnova l’appuntamento con «Puliamo il mondo», l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona, si fa in quattro. Grazie alla collaborazione di associazioni, proloco e circoli si terranno quattro iniziative sul territorio. Sabato 18 ottobre alle 15 si comincia con Centoia con ritrovo alla Sala Civica, domenica 19 sarà il turno di Mercatale, dove i volontari si ritroveranno alla sala polivalente alle 9,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, Puliamo il mondo si fa in quattro: volontari in azione