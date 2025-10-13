Corteo pro-Pal Fedriga | Cercano scontro ; rabbino di Trieste | Scopo antisemita

Il mondo politico e religioso dicono la loro sul corteo di protesta in occasione della partita di domani, 14 ottobre, tra Italia e Israele. Telefriuli ha raccolto l'opinione del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ai microfoni ha fatto notare come manifestanti vogliano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Corteo pro-Pal, Fedriga: "Cercano scontro"; rabbino di Trieste: "Scopo antisemita" - Per il governatore della Regione, sentito da Telefriuli, ci sarebbe "Chi vuole manifestare e chi vuole creare tensione a prescindere", mentre per il rappresentante della comunità ebraica si tratta di ... Come scrive udinetoday.it

Diecimila pro Pal a Udine, Fedriga: "Alimentano lo scontro, è indecente, vergognoso e incivile" - Sul tema è intervenuto anche l'assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti: "Pensare che per una partita di calcio si debbano mobilitare le forze dell'ordine in questo modo è assolutamente s ... Si legge su udinetoday.it