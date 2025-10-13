Corso Garibaldi | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta 21enne

Napoli, controlli straordinari della Polizia: arrestato 21enne per spaccio di crack. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napol i per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne rumeno, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lavinaio, hanno notato un soggetto appena sceso da un’auto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it