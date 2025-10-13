Corriere dello Sport | Napoli un esame da 7

"> Ventidue diviso sette fa 3,14. È la costante del nuovo Napoli di Antonio Conte, come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: un Pi greco calcistico che segnerà il periodo dal 19 ottobre al 9 novembre, con sette partite in appena ventidue giorni. Una ogni tre, per la precisione. Torino, Psv, Inter, Lecce, Como, Eintracht e Bologna: cinque in Serie A, due in Champions League. Quattro trasferte, tre gare al Maradona, con lo scontro diretto contro l’Inter nel mezzo. Un ciclo denso e potenzialmente decisivo per la costruzione del futuro azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

