Corriere dello Sport | Napoli un esame da 7

Napolipiu.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Ventidue diviso sette fa 3,14. È la costante del nuovo Napoli di Antonio Conte, come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: un Pi greco calcistico che segnerà il periodo dal 19 ottobre al 9 novembre, con sette partite in appena ventidue giorni. Una ogni tre, per la precisione. Torino, Psv, Inter, Lecce, Como, Eintracht e Bologna: cinque in Serie A, due in Champions League. Quattro trasferte, tre gare al Maradona, con lo scontro diretto contro l’Inter nel mezzo. Un ciclo denso e potenzialmente decisivo per la costruzione del futuro azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli un esame da 7

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, un esame da 7”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – “Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti…”

Corriere dello Sport – Palermo, ufficiale l’acquisto di Palumbo dal Modena: nell’affare anche Di Mariano

corriere sport napoli esameCorriere dello Sport: "Napoli, che guaio. Conte perde due pilastri" - Conte perde due pilastri" si legge sulla prima del Corriere dello Sport con riferimento agli infortuni occorsi a Politano e Lobotka e con il responso di ieri degli ... tuttonapoli.net scrive

corriere sport napoli esameCorriere dello Sport: “Il Napoli perde il suo faro per 4 settimane e si ferma anche Politano” - Come spiegato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso la gara con il Genoa ... Si legge su napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Napoli Esame