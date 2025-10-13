Corridonia cede parete di terra travolto escavatore con un operaio | incidente sul lavoro alla Rita Calcestruzzi si cerca di estrarre l' uomo intrappolato nell' abitacolo

CORRIDONIA Infortunio sul lavoro alla Rita Calcestruzzi, escavatore travolto da una parete di terra. Da più di tre ore i soccorritori sono impegnati nella zona industriale di Corridonia per. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

