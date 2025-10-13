Coppa del Mondo di Short Track Pietro Sighel conquista due medaglie nella tappa inaugurale
Si chiude in bellezza per l’Italia la tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montréal la Nazionale tricolore, dopo il secondo posto di Pietro Sighel sabato sui 500 metri, suona altri due acuti che portano a tre il bilancio sin qui dei podi stagionali. In copertina ci va ancora una volta il 26enne trentino delle Fiamme Gialle, capace di sfatare il tabù del successo nel World Tour grazie al trionfo di forza sui 1.000 metri. La vittoria porta in dote a Sighel il dodicesimo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo: splendida la sua gara, in cui si è lasciato alle spalle l’arrembante coreano Rim Jongun, vincitore ieri sui 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Short Track, World Tour: super Sighel trionfa sui 1.000 metri. La staffetta maschile chiude 3ª - Si chiude in bellezza per l'Italia la tappa inaugurale del Short Track World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-