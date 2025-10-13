Cooperazione internazionale | aperte le iscrizioni al corso del Comune di Modena

Le persone interessate a partecipare al corso per volontari della cooperazione internazionale, promosso dal Comune di Modena, possono presentare domanda fino alle ore 12.00 di venerdì 24 ottobre.Giunto alla 20ª edizione, il corso mette a disposizione 25 posti e offre formazione teorica e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

